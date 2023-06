A Agência Espacial Europeia (ESA) transmitiu esta sexta-feira imagens diretamente de Marte. De acordo com a agência, o "mais próximo" que muitos seres humanos conseguirão estar do Planeta Vermelho.

Quais as razões para esta transmissão?

De forma a comemorar o 20.º aniversário da sonda Mars Express, lançada em junho de 2003, a agência decidiu transmitir em direto imagens de Marte.

Foram imagens a cada 50 segundos, à medida que eram transmitidas da Câmara de Monitorização Visual (Visual Monitoring Camera ou Mars Webcam) a bordo da Mars Express.

Durante quanto tempo?

A transmissão em direto, na prática, demorou cerca de uma hora.

Ou melhor, não foi bem uma transmissão em direto, dado que houve um delay de 18 minutos para que as imagens aparecessem em direto no youtube. Tudo porque, de acordo com os cálculos da agência, foram necessários 17 minutos para a luz viajar de Marte para a Terra e cerca de um minuto para passar pelos fios e servidores no solo.

Foi inédito?

Sim. Até agora, os dados de Marte eram obtidos em diferido. As imagens eram armazenadas até haver condições para serem enviadas para a Terra.

Jemes Godfrey, responsável de operações, disse mesmo antes da transmissão que tal iniciativa “nunca foi tentada”. “Para ser honesto, não temos 100% de certeza de que funcionará”, afirmou, salientando que "normalmente, vemos imagens de Marte e sabemos que foram tiradas dias antes. Estou animado para ver Marte como é agora, o mais próximo possível de um ‘agora’ marciano.”