Foi o jovem quem telefonou para o 112 para comunicar a presença dos corpos sem vida da mãe, do pai e do irmão mais novo em casa, conta o Corriere Della Sera. No início, admitiu ser o responsável pela morte do pai, que teria esfaqueado a mãe e o seu irmão.

As vítimas são um construtor civil de 51 anos, Fabio C., a sua mulher de 48 anos, Daniela A., proprietária de uma loja de lingerie em Cinisello Balsamo, e o seu filho Lorenzo, de 12 anos. Os três corpos foram encontrados no pequeno quarto do primeiro andar da casa.

Durante o interrogatório ao jovem de 17 anos, os elementos não encaixavam e os investigadores continuaram a fazer perguntas durante várias horas. Finalmente, chegou a confissão: "Matei a família toda".

Ontem à noite, a família tinha festejado o aniversário de Fabio, juntamente com os parentes mais próximos. Poucas horas depois, entre a 01h30 da manhã e as 02h00, na mesma casa, aconteceu o massacre.

Até ao momento não é conhecido o motivo para o triplo homicídio. Segundo as autoridades, o rapaz de 12 anos tinha sofrido o ataque mais feroz entre as três vítimas.