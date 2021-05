As empresas na área da construção têm vindo a enfrentar o aumento dos preços das matérias-primas, em valores acima de 35%. Consequentemente, os valores das obras podem disparar — e logo de seguida o mesmo acontece com as casas.

De acordo com o Jornal de Notícias (JN), as empresas de construção registam uma procura de materiais elevada, mas há escassez de oferta, o que provoca um efeito inflacionário. Desta forma, começam já a faltar materiais como madeira, aço e alumínio. Segundo o jornal, "o problema tem uma dimensão global". O presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), Reis Campos, referiu ao JN que já há preços de referência com variações médias superiores a 35%: aço, alumínio ou cobre "estão a atingir máximos históricos". De realçar, contudo, que o sector da construção foi dos poucos que não parou durante a pandemia, tendo mesmo sido registado um aumento das vendas de certos materiais, como é o caso do cimento. Contudo, ao mesmo tempo, as indústrias colocaram travões na produção e outras tiveram mesmo de fechar portas, pelo que se pode vir a verificar escassez. José de Matos, secretário-geral da Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, frisa que tal "ainda não é visível no mercado", mas a "previsão é que essa situação venha a ocorrer nos próximos meses". Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram