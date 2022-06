Segundo a RTP, a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, está a constrangimentos devido ao aumento de afluência de doentes de outros hospitais, pedindo assim para não receber doentes até às 9 da manhã de domingo.

O problema em causa, sublinha a instituição, não se centra na falta de médicos, mas sim na capacidade esgotada de receber mais pacientes.

As urgências de hospitais em várias zonas do país voltam este fim de semana a registar constrangimentos e encerramentos, nomeadamente em Braga, no Algarve e em Santarém.

Em Lisboa e Vale do Tejo, a Administração Regional de Saúde (ARSLVT) já tinha admitido que poderiam existir limitações em alguns hospitais, levando, num determinado período do dia, a terem de ativar o desvio de utentes transportadas por ambulância, através do CODU/INEM, para outros hospitais da rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A ARSLVT ressalvou, contudo, que mesmo esses hospitais que, por períodos transitórios, acionem o desvio de CODU mantêm a urgência externa a funcionar, dando resposta a quem lá se dirigir pelos seus meios.

Depois de terem encerrado às 20:00 de sexta-feira, por impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho necessárias, as urgências de ginecologia e obstetrícia de Braga reabrem hoje às 08:00. Para domingo, está já anunciado novo encerramento, a partir das 08:00 e até às 08:00 de segunda-feira.

O Hospital de Santarém, que Alexandre Lourenço visita também esta tarde, adiantou que terá limitações no bloco de partos e cirurgia traumatológica durante o dia de hoje e no domingo, por falta de anestesistas, o que vai obrigar ao reencaminhamento de doentes urgentes para outros hospitais da rede.

No Algarve, o centro hospitalar e universitário também continua a registar dificuldades em assegurar as escalas de médicos, o que levou a unidade de Portimão a encerrar as urgências de ginecologia e obstetrícia até às 09:00 de segunda-feira.