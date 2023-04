As obras de requalificação vão incidir no Serviço de Obstetrícia e no Bloco de Partos, que “nunca foi intervencionado em termos de obras de fundo, constituindo esta intervenção uma oportunidade única na resolução dos problemas de infraestrutura”, de acordo com uma nota de imprensa do CHO, onde o hospital das Caldas da Rainha (no distrito de Leiria) se integra.

Considerada “estruturante”, a requalificação do Bloco de Partos vai permitir a criação de “quartos de parto individuais, onde a parturiente permaneça durante o trabalho de parto, parto e recuperação pós-parto”, contribuindo, segundo o CHO, “de forma significativa para a humanização e segurança dos cuidados prestados”.

Além da requalificação do espaço, a verba em causa permitirá a aquisição de novos equipamentos para o serviço, dos quais o CHO destaca como mais relevantes, um “ecógrafo para obstetrícia, ventiladores neonatais de transporte, CTG [que mede a frequência cardíaca do seu bebé e monitoriza as contrações do útero], Doppler fetal [equipamento portátil para medir os batimentos cardíacos de bebé], cama de parto, berços e monitores multiparamétricos para grávidas e neonatais, reforçando a vigilância do bem-estar materno-fetal”.

A obra representa um investimento total de 726.255,60 euros, dos quais 401.255,60 euros atribuídos no âmbito da candidatura apresentada ao Programa de Incentivo Financeiro à Qualificação dos Blocos de Parto do Serviço Nacional de Saúde, valor reforçado com 325 mil euros atribuídos pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha.

“A contínua requalificação infraestrutural e tecnológica do Hospital é fundamental para a melhoria da qualidade do serviço de saúde à população e na atratividade de novos profissionais para este serviço”, sustenta o conselho de administração do CHO na nota enviada às redações.

A maternidade do Centro Hospitalar do Oeste encontra-se centralizada desde 1 de junho de 2013 na Unidade das Caldas da Rainha, assegurando a resposta aos nove concelhos da respetiva área de influência.

O Serviço de Obstetrícia, dispõe de uma área destinada à Urgência de Obstetrícia e Ginecologia, Unidade de Internamento de Curta Duração, Bloco de Partos, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais (UCEN) e 27 camas para internamento de grávidas e puérperas.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais das Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro), abrangendo 292.5346 habitantes.