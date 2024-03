A obra, a realizar na freguesia de S. Mamede de Infesta e que vai ser votada para aprovação na próxima reunião do executivo da Câmara Municipal de Matosinhos, na quarta-feira, terá um prazo de execução de 14 meses.

O valor total da obra é de 14 milhões de euros mais IVA e serão criadas 105 habitações, sendo destas 46 de tipologia 1, 39 de tipologia 2 e 20 de tipologia 3 e ainda oito unidades de serviços.

Segundo informação daquela autarquia do distrito do Porto, a empreitada inclui a “reabilitação de dois edifícios do Conjunto Habitacional Flor de Infesta, em termos da sua estrutura de betão armado, incluindo infraestruturas hidráulicas, instalações elétricas, telecomunicações, mecânicas, gás e segurança contra incêndio”.