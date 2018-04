As barras da Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas a alguns tipos de embarcações.

De acordo com a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, São Martinho do Porto e Ericeira estão hoje fechadas à navegação devido à agitação marítima forte.

A costa norte da Madeira e o Porto Santo também vão estar sob aviso amarelo por causa da agitação marítima até ao final do dia de sexta-feira.

O IPMA prevê para hoje na região norte do continente céu muito nublado, períodos de chuva no litoral, estendendo-se gradualmente ao interior, e que poderá ser temporariamente sob a forma de neve acima 1200/1400 metros.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando temporariamente moderado a forte nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, mais provável nas regiões do interior e pequena subida da temperatura mínima.

Nas regiões do Centro e Sul prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva no litoral da região Centro, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, sendo por vezes mais intensa e persistente até meio da tarde, passando a regime de aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente fortes e de granizo e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de neve acima de 1200/1400 metros.

O IPMA prevê ainda vento fraco a moderado do quadrante sul, tornando-se moderado a forte no litoral e nas terras altas a partir do meio da manhã, por vezes com rajadas até 75 quilómetros por hora a sul do Cabo Mondego e soprando temporariamente do quadrante oeste, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, mais provável nas regiões do interior e pequena subida da temperatura mínima na região Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 02 graus Celsius (na Guarda) e os 09 (em Faro, Lisboa, Santarém, Leiria e Porto) e as máximas entre os 06 (na Guarda) e os 17 (em Faro).