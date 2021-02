Na nota divulgada, a autoridade marítima regional, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), indica que a visibilidade no mar do arquipélago da Madeira vai ser “boa a moderada”.

Quanto à ondulação, informa que será de quatro metros na costa sul, diminuindo para os 2,5 metros e na parte sul da ilha também vai reduzir até 1,5 metros.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, insiste a capitania na informação divulgada.

A forte ondulação registada hoje na Madeira levou o Governo Regional, através da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, a encerrar a promenade Praia Formosa, o passeio marítimo que liga os concelho do Funchal e Câmara de Lobos, com cerca de dois quilómetros de extensão.

A forte ondulação neste percurso utilizado por muitas pessoas para as caminhadas provocou prejuízos, tendo ocorrido a projeção de “muitos inertes” e arrastou “um dos tabuleiros para norte, interrompendo completamente a passagem pedonal no local”, refere.

O comunicado indica que os técnicos estão a analisar os prejuízos, estando a efetuar “um acompanhamento da evolução e avaliação dos estragos e condições de segurança do passadiço, de modo a desenvolver os procedimentos necessários à reabilitação e limpeza da promenade”.

Devido a esta situação “a promenade estará encerrada nos próximos dias, visto que as previsões meteorológicas atuais irão manter-se ao longo desta semana” salienta, apelando a que as pessoas cumpram “as medidas restritivas, impostas pelas autoridades responsáveis”.