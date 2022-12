Em comunicado, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém refere que, dada a manutenção dos caudais lançados pelas barragens no rio Tejo, não se prevê uma variação significativa da altura hidrométrica, podendo, contudo, haver alterações devido à pluviosidade e ao escoamento em toda a bacia hidrográfica.

Assim, o CDOS espera que, nas próximas horas, os caudais do Tejo se mantenham em níveis próximos aos que levaram ao alagamento de zonas ribeirinhas e vias nos últimos dias.

Mantendo a recomendação aos cidadãos para não atravessarem, com viaturas ou a pé, estradas ou zonas alagadas, a tomarem medidas preventivas e a manterem-se informados, a Proteção Civil distrital atualizou, a meio da manhã, os pontos afetados pela subida do nível da água.

No concelho de Santarém mantém-se submersa a Estrada Nacional (EN) 365 entre Vale de Figueira e Pombalinho (Golegã), na Ponte do Alviela, a EN 365-4 na Ponte dos Alcaides, em S. Vicente do Paul, a Estrada Municipal (EM) 1348, que liga Ribeira de Santarém a Vale de Figueira (com lençóis de água), a EN 114-2 entre Vale de Moinhos e Almoster, a rua de Marvila, na ligação Ominas/Caneiras (condicionada por lençol de água), e a rua de Santo André, na ligação Quinta do Boial/Santarém.

No município de Abrantes, encontra-se submersa a zona ribeirinha de Alvega (estação de canoagem), a estrada do campo em Tramagal e a margem do Tejo na União de Freguesias de Alvega e Concavada.

Em Ferreira do Zêzere está submersa a EM 521, em Constância mantém-se inundada parte do parque de estacionamento junto ao rio Zêzere (10%) e está submerso o caminho agrícola Coutada/Tramagal e, na Golegã a Estrada dos Lázaros (Caminho Municipal 1 e EN365), a Estrada das Braquenizes (VCE/Golegã), Rabo dos Cágados (EN365) e a Estrada de Vale Pintos (EN243).

Em Alpiarça continua condicionada a EM 1360, na ligação Quinta da Torre/Quinta da Lagoalva, e também a estrada do Mouchão Inglês (EM 1372), a praia fluvial do Patacão e a rua Pedro Álvares Cabral, na zona industrial, enquanto no concelho de Almeirim estão condicionadas as estradas rurais ER-A2 entre Benfica do Ribatejo e a EN 368, por falta de drenagem, e a ER-A5 entre a EN 368 e o Porto da Courela, por transbordo do Tejo.

Em Coruche, estão submersas a EN 251 Coruche/Couço (com corte na rotunda Monte da Barca), a EM 1427 (Fajarda /Biscainho), a Estrada de Meias (Coruche/Azervadinha), a rua Paul Coruche e a EN 251 (Montinhos Pego/Couço), em quatro pontos.

No concelho de Benavente, estão condicionadas a EM 1456 (Estrada do Campo), a estrada da Asseiceira (EN118-1/EM 515), a estrada do Convento do Jericó (EN118/Salvaterra), a EM515 Benavente/Barrosa, a estrada D’el Rei (EN118/Foros de Salvaterra), estando submersas as estradas do campo EM 14-56 e a municipal 515 (Paúl do Trejoito).

Estão ainda condicionadas, no concelho do Cartaxo, a rua Fernando Jaime da Costa, a EN 3-3 entre Ponte do Reguengo e Valada e a EN 3-2 entre Ponte do Reguengo e Setil e, em Salvaterra de Magos, a rua Miguel Torga (em Marinhais) e a estrada do Furo (em Foros de Salvaterra).

Na terça-feira de manhã, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém acionou o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, no nível Amarelo, devido ao “aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo, especialmente nos provenientes de Espanha”.