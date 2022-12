À TSF, o presidente da Junta da Freguesia de Alcântara, Davide AmadoComo, refere que esta é uma "medida mitigadora".

Além dos 200 sacos espalhados pelos locais mais afetados na semana passada, a PSP colocou cartões em cada carro estacionado nessa zona para avisar que são esperadas cheias e, portanto, será melhor encontrarem outro sítio onde deixar a viatura.

Alguns estabelecimentos foram aconselhados a fechar portas mais cedo esta segunda-feira.

De acordo com o IPMA, além dos distritos do Porto e de Braga, em aviso laranja entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira, e de Viana do Castelo, desde as 14:27 de hoje e até às 06:00 de terça, vão estar sob aviso laranja os distritos de Coimbra, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Viseu, entre as 00:00 e as 09:00 de terça-feira.

Em Castelo Branco, Leiria e Santarém, este aviso vigora durante três horas, entre as 06:00 e as 09:00, e em Vila Real entre as 00:00 e as 06:00.

O aviso laranja significa, segundo a página da internet do IPMA, uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e, no caso de chuva, "precipitação forte e persistente, que pode ser acompanhada por trovoada".

Os restantes distritos de Portugal continental (Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja e Portalegre) estarão sob aviso amarelo hoje ou na terça-feira ou em ambos os dias.

O aviso amarelo significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica e, no caso de chuva, "precipitação, por vezes forte e persistente".