O Centro Distrital de Operações de Socorro de Vila Real (CDOS) contabilizou 99 ocorrências entre terça-feira e hoje, a maior parte relacionadas com quedas de árvores e limpeza de vias por causa da neve.

Entre as 00:00 de terça-feira e as 16:30 de hoje, foram registadas 99 ocorrências um pouco por todo o distrito de Vila Real, que obrigaram à mobilização de 291 operacionais e 111 veículos.

Segundo fonte do CDOS, a maior parte dos registos está relacionada com quedas de árvores (51), 39 limpezas de via relacionados com a neve, quatro salvamentos terrestres, três inundações e duas quedas de estruturas.

Do balanço do nevão que terça-feira afetou este território, ficam ainda os relatos de muitos automobilistas que permaneceram longas horas parados nas estradas do distrito, como na Autoestrada 4 (A4), na A24, no Itinerário Principal 4 (IP4) ou Itinerário Complementar 5 (IC5) e que se queixaram da falta de informação, de sinalização e ainda dos poucos meios no terreno, nomeadamente limpa-neves.

Em Vila Real, capital do distrito, a queda de neve foi “considerada anormal” e, aqui, o serviço municipal de proteção civil informou que contabilizou 90 ocorrências desde o meio da tarde de terça-feira e as 04:00 de hoje.

Segundo a câmara local, a neve “afetou todas as localidades e todas as vias rodoviárias do concelho, incluindo as da cidade”.

A autarquia liderada por Rui Santos referiu que “todas as demoras na circulação automóvel foram devidas a dezenas de pequenos acidentes rodoviários e perdas de tração automóvel, normais nestas condições e impossíveis de evitar”.

No terreno estiveram aproximadamente 40 elementos dos corpos de bombeiros e 12 trabalhadores do município, com 24 viaturas e quatro limpa-neves, que percorreram 1.700 quilómetros e espalharam aproximadamente duas toneladas de sal.

“Reforça-se que esta situação afetou todo o território, todos os cerca de 50.000 habitantes do concelho e os cerca de 1.000 quilómetros de vias rodoviárias, entre caminhos rurais, estradas municipais e arruamentos urbanos, sendo impossível acudir a todas as situações de emergência simultaneamente”, referiu a autarquia em comunicado.