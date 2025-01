Uma fonte da empresa de distribuição de energia indicou à agência Lusa que os clientes afetados voltaram a ter energia elétrica, às 11:08 de hoje, com recurso a geradores, enquanto decorrem trabalhos de reparação da avaria.

“A E-Redes tem as suas equipas no terreno para a substituição do apoio de média tensão e reparação dos condutores danificados pelo mau tempo que se fez sentir esta madrugada”, adiantou a mesma fonte.

Segundo a fonte da empresa, a conclusão dos trabalhos está prevista para quinta-feira ao final do dia.

A avaria, referiu anteriormente à Lusa a E-Redes, tinha sido “originada pela queda de um poste de média tensão”, na sequência do mau tempo, e afetava cerca de 250 clientes no concelho de Alcácer do Sal.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa ter sido registada, esta madrugada, uma situação de vento extremo no troço da Estrada Nacional 253 (EN253) entre Alcácer do Sal e Comporta, numa zona onde não há habitações.

“Registaram-se quedas de árvores e de linhas elétricas”, realçou a mesma fonte, referindo não ter informação de pessoas e habitações afetadas pelo mau tempo.