“Prevê-se para São Miguel e Santa Maria que o vento do quadrante sul rodando para oeste se torne forte com rajadas na ordem dos 100 km/hora para o fim do dia de hoje e ondas de altura significativa de cinco a sete metros do quadrante sul passando a oeste”, adiantou o IPMA, em comunicado de imprensa.

Em causa está a passagem da tempestade tropical “Pablo”, que às 15:00 locais de hoje se encontrava “a 340 km a sudoeste de São Miguel, deslocando-se para este nordeste com velocidade de 25 km/hora” e que deverá atingir as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) “nas próximas horas”.

O IPMA lembra, ainda assim, que o raio de ação de vento, com intensidade de tempestade tropical, será de “aproximadamente 75 km à volta do seu centro aquando da sua passagem pelo grupo oriental”.

“A vasta região depressionária dentro da qual ele se encontra irá provocar a ocorrência de aguaceiros que poderão ser fortes e acompanhados de trovoadas nas ilhas dos grupos central e oriental nas próximas horas”, avançou.

As ilhas do grupo oriental e central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) estão sob aviso amarelo (o terceiro mais grave numa escala de quatro) até às 06:00 de domingo devido à previsão de “aguaceiros por vezes fortes acompanhados de trovoadas”.

O grupo oriental está também sob aviso amarelo até às 06:00 de domingo devido à possibilidade de agitação marítima e vento forte.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), já foram registadas 12 ocorrências hoje, oito na ilha Graciosa e quatro na ilha de São Miguel, mais concretamente inundações em habitações e estabelecimentos comerciais e deslizamentos de terras, não havendo, no entanto, registo de vítimas ou necessidade de realojamentos.