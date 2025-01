De acordo com uma nota da Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) enviada à Lusa, “na sequência das condições atmosféricas” na noite de quarta-feira e madrugada de hoje, o parque “e Palácio Nacional da Pena, o Chalet da Condessa d’Edla, o Castelo dos Mouros e o Convento dos Capuchos estão, por razões de segurança, temporariamente encerrados”.

“Também a Estrada de Monserrate se encontra cortada, estando o acesso ao parque e Palácio de Monserrate condicionado”, acrescenta a PSML.

A Estrada Nacional (EN) 375, entre Sintra e Colares (distrito de Lisboa), encontra-se cortada ao trânsito devido à queda de uma árvore, cerca das 02:00, provocada pela chuva intensa e por ventos fortes, prevendo-se que a remoção e limpeza da via possa estar concluída pelas 11:00, avançou fonte oficial da sociedade que gere os parques e monumentos de Sintra.

O Palácio de Monserrate, devido à sua localização, mantém-se aberto, uma vez que os visitantes podem aceder pela EN375 pelo lado de Colares.

Os monumentos estarão encerrados até às 12:00, “para avaliação das condições de segurança no local”, e “a informação será atualizada nos canais oficiais da Parques de Sintra”, refere a nota da sociedade.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 07:00 de hoje 40 ocorrências relacionadas com o vento forte, a maioria quedas de árvores, mas sem causarem vítimas.

Portugal continental está desde quarta-feira sob os efeitos da passagem da superfície frontal fria associada à depressão Ivo, com chuva, vento e agitação marítima fortes.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso vermelho os distritos de Leiria, Lisboa e Faro (até às 09:00 de hoje) e no nível laranja os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal e Beja (até às 15:00 de hoje) por causa da agitação marítima. Há ainda vários avisos amarelos.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação. meteorológica.