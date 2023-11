Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) detalhou que as ocorrências mais significativas são quedas de árvore e de estruturas, devido ao efeito do vento forte.

Das 1.090 ocorrências registadas entre as 0:00 e as 22:00, que afetaram sobretudo as regiões Norte e Centro, a Proteção Civil não tem registo de feridos, desalojados ou danos em infraestruturas criticas.

A mesma fonte acrescentou que se regista uma diminuição nas últimas horas, com cerca de 30 ocorrências entre as 19:00 e as 22:00 em todo o continente, o que “faz pensar que o pico de ocorrências já terá passado”.

Já para esta sexta-feira, o instituto colocou sete distritos de Portugal continental sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte hoje e na sexta-feira.

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso vermelho desde as 09:00 e até às 15:00 de sexta-feira devido à previsão de “ondas de noroeste com altura significativa de sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros”.

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso meteorológico laranja entre as 15:00 de hoje e até às 24:00 de sexta-feira, também devido à previsão de agitação marítima forte.

Quanto a sábado, as coisas vão piorar, pois é esperada chuva, vento moderado a forte e grande agitação marítima, algo que se poderá já sentir a partir da noite de sexta-feira. A culpa é da depressão Domingos, informou hoje o IPMA. Para domingo, contudo, a previsão é de acalmia.

*Com Lusa