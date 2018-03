Em comunicado enviado às redações, Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para a probabilidade de ocorrência de inundações nas bacias do Tejo e no concelho de Coimbra.

Assim, e em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente e agentes do Sistema de Proteção Civil, a Proteção Civil reforçou o acompanhamento operacional das bacias hidrográficas que historicamente poderão registar situações de cheia, com especial atenção às bacias do Tejo, Vouga (Águeda) e Douro (Tâmega), assim como todas as dos restantes afluentes a norte do Tejo.

Neste sentido, foram acionados pelas autoridades competentes o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo (Santarém) e o Plano Especial de Emergência para Cheias e Inundações no Concelho de Coimbra.

A Proteção Civil deixa ainda recomendações aos cidadãos nas zonas potencialmente afetadas, nomeadamente:

- Retirar das zonas confinantes, normalmente inundáveis, equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens;

- Colocar os animais em locais seguros, retirando os rebanhos que se encontram nas zonas que serão provavelmente inundáveis;

- Não atravessar com viaturas ou a pé estradas ou zonas alagadas;

- Manter-se informado, através dos Órgãos de Comunicação Social ou dos Agentes de Proteção Civil, cumprindo as ações necessárias para a sua proteção, da família e dos seus bens.