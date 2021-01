Queda de árvores, derrocadas e inundações ocorreram durante o dia dispersas por toda a ilha, esclarece a Proteção Civil em comunicado.

“Não se registam danos humanos”, reforça, alertando a população para evitar ao máximo a circulação na via publica, fazendo-o apenas em “caso extremo”.

A costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena.

O arquipélago está também sob aviso laranja por causa da agitação marítima e sob aviso laranja devido à previsão de vento de norte/nordeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, em especial nos extremos leste e oeste.

O aviso vermelho, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vigora entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de sexta-feira.

O Governo da Madeira indicou que está em “alerta máximo”, referindo que os concelhos mais afetados são Machico, na zona leste, e São Vicente, Porto Moniz e Santana, na costa norte.