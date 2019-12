Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a passagem de uma superfície frontal fria irá condicionar o estado do tempo nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo).

O IPMA já emitiu avisos amarelos para as duas ilhas devido às previsões de vento, no período entre as 15:00 locais (16:00 em Lisboa) de terça-feira e as 06:00 de quarta-feira.

Flores e Corvo vão estar ainda sob aviso amarelo por causa das previsões de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoadas, entre as 18:00 locais (19:00 em Lisboa) de terça-feira e as 06:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e é emitido quando as condições meteorológicas representam “risco para determinadas atividades”.