Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até às 21:00 de hoje, o grupo central do arquipélago dos Açores está sob aviso laranja, devido à previsão de chuva forte, acompanhada de trovoada.

No grupo composto pelas ilhas da Terceira, Graciosa, S. Jorge, Faial e Pico, a chuva deverá acalmar a partir das 21:00, passando a aviso amarelo até às 00:00, estando ainda vigente um aviso amarelo devido a ventos fortes, com direção sul a rodar para noroeste, entre as 12:00 de hoje e as 00:00.

Para as ilhas do grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo devido a precipitação foi emitido no sábado foi estendido até às 00:00, tendo sido emitido também um alerta amarelo devido a rajadas fortes com direção de sudoeste entre as 15:00 e as 21:00 de hoje.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e é emitido para uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”, já o aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas atividades”.