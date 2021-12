No Tennessee, duas mortes relacionadas com tempestades foram relatadas em Lake County e uma no condado de Obion, no noroeste do estado, disse uma porta-voz da agência de gestão de emergências, citada pela agência de notícias Associated Press (AP).

No Arkansas, um tornado atingiu um lar de idosos em Monette Manor, na sexta-feira à noite, matando uma pessoa e provocando cinco feridos graves.

O edifício colapsou e 20 pessoas ficaram encurraladas, disse o juiz do condado de Craighead à AP.

Segundo a mesma fonte, o edifício ficou parcialmente destruído.

No Illinois, um tornado provocou o colapso de um armazém da empresa Amazon perto de Edwardsville, cerca de 40 quilómetros a leste de St. Louis, provocando pelo menos um ferido, que foi transportado de helicóptero para um hospital local, segundo a AP.

O chefe da Polícia de Edwardsville, Mike Fillback, disse que várias pessoas que estavam no edifício foram levadas de autocarro para uma esquadra para avaliação.

Às primeiras horas de hoje, as equipas de salvamento ainda estavam a procurar eventuais vítimas nos escombros, tendo sido mobilizadas gruas e retroescavadoras.

O colapso do edifício foi noticiado pouco depois de um tornado ter atingido a cidade cerca das 20:30 locais de sexta-feira (02:30 de hoje em Lisboa).

Edwardsville, uma pequena cidade com cerca de 25.000 habitantes, está localizada perto da fronteira Illinois-Missouri, cerca de 450 quilómetros a sudoeste de Chicago.