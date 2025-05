“Jeanine é incrivelmente bem qualificada para este cargo”, afirmou Trump quinta-feira na sua rede social Truth, destacando os mandatos da nomeada enquanto juíza de condado e procuradora distrital, em que “foi uma poderosa defensora das vítimas de crimes”, nomeadamente de violência doméstica.

Pirro foi eleita em 1990 juíza no Tribunal do Condado de Westchester, em Nova Iorque, antes de cumprir três mandatos como procuradora distrital eleita do condado.

“Para além da sua carreira jurídica, Jeanine foi anfitriã do seu próprio programa da Fox News durante dez anos, e é atualmente co-apresentadora de The Five, um dos programas de maior audiência na televisão”, destacou o Presidente norte-americano.

De caráter interino, a nomeação de Pirro foi anunciada depois de Trump retirar um primeiro candidato, o ativista conservador Ed Martin Jr., na sequência de queixas entre republicanos.

Em causa está a defesa por Martin dos manifestantes pró-Trump que invadiram o Capitólio em 06 de janeiro de 2021.

Martin “é uma pessoa fantástica e não estava a receber o apoio das pessoas que eu pensava”, disse Trump a repórteres na Sala Oval na quinta-feira.

Mais tarde, acrescentou: “Mas temos outra pessoa que será ótima”.

Pirro, que no seu programa tem defendido as políticas de Trump em questões como a imigração, é a última de uma série de nomeações do Presidente norte-americano vindas do canal conservador Fox News – uma lista que inclui o secretário de Defesa Pete Hegseth.