A Capitania do Porto do Funchal emitiu igualmente um aviso de agitação marítima forte até às 06:00 horas de quinta-feira, aconselhando as embarcações a regressar aos portos de abrigo.

A Porto Santo Line, na sua página de Internet, informa também ter cancelado as viagens de quinta-feira do Lobo Marinho para a ilha do Porto Santo devido "às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros".

"As passagens marcadas para esta data serão, automaticamente, alteradas para a viagem de sexta-feira (Funchal-Porto Santo às 08:00 horas e Porto Santo-Funchal às 14:00 horas)", adianta o armador.

O Serviço Regional de Proteção Civil emitiu também um aviso a recomendar às pessoas que fechem as portas e janelas, evitem viajar nas zonas afetadas pelo aviso meteorológico; não circulem por zonas com prédios degradados e prestem atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados).