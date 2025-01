Nuno Silva indicou à agência Lusa que esta ocorrência, que considerou tratar-se aparentemente de “um tornado”, foi registada, entre Avis e Ervedal, naquele concelho, “um pouco depois das 12:00”.

A freguesia de Ervedal e a vila de Avis, assim como alguns montes, ficaram temporariamente sem eletricidade, “devido à queda de um poste” da rede elétrica e a E-Redes, que teve de recorrer a geradores para restabelecer o fornecimento de eletricidade, estava ainda, cerca das 21:30, a efetuar trabalhos para normalizar a situação, adiantou o autarca.

O vento destruiu sobreiros centenários e outras árvores, e a Herdade de Fonte Paredes, foi uma das mais afetadas, tendo sido “destruída toda a área ajardinada”, acrescentou o autarca.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, indicou que durante o dia foi registada a queda de uma dezena de árvores nos concelhos de Sousel, Avis e Fronteira, no distrito de Portalegre.

Também no concelho do Crato, no distrito de Portalegre, várias dezenas de árvores foram hoje destruídas “aparentemente por um tornado”, disse à Lusa o coordenador municipal da Proteção Civil daquele concelho, João Marques.