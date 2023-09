Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal da Mealhada informa que esta empreitada, que serve para garantir maior comodidade à comunidade escolar, foi adjudicada no final de julho e tem cinco meses de prazo de execução.

“A intervenção na EB2 inclui diversas ações, nomeadamente a criação de áreas de sombreamento, com cobertura verde e muros verdes, numa paragem de autocarro e junto à fonte, a criação de áreas tensionadas (de sombra) na sua envolvente e a plantação de espécies resistentes ao stress hídrico no jardim”, descreve.

Segundo a autarquia, serão também criados poços para recolha de águas pluviais, bem como um sistema de rega inteligente.

A empreitada faz parte do projeto "Demonstração e Inovação para Adaptação às Alterações Climáticas na Região de Coimbra", liderado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra e que abrange ainda os municípios de Condeixa-a-Nova e de Montemor-o-Velho.

No Município da Mealhada, o projeto incluiu ainda intervenções no Parque da Cidade, com “a criação de sistemas de nebulização na esplanada e em áreas de lazer, inclusive com sistemas móveis e no Mercado Municipal, com a criação de trincheiras de retenção de águas”.

A candidatura “Demonstração e Inovação para Adaptação às Alterações Climáticas na Região de Coimbra", que ascende a um milhão de euros, foi aprovada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, Portugal 2020 e Fundo de Coesão, ao abrigo do aviso de Concurso POSEUR-08-2019-11: Projetos de demonstração em matéria de adaptação às alterações climáticas e disseminação de boas práticas.