"A não atribuição de vagas suficientes de obstetras tem consequências inevitáveis para o funcionamento eficaz e eficiente do serviço e irá causar prejuízos às grávidas da região Centro", refere a estrutura sindical, em comunicado enviado à agência Lusa.

Para o SIM, a ministra da Saúde não se pode refugiar na "habitual resposta de estar a pensar em reestruturar os serviços".

"Tal como em Lisboa, Beja, Évora e Algarve, os períodos de contingência têm-se repetido, com escalas do Serviço de Urgência abaixo dos mínimos, médicos com excesso de trabalho e agora anunciado o encerramento da Maternidade Bissaya Barreto em vários períodos até ao fim do mês, de acordo com a escala conhecida até hoje", lê-se no comunicado.

O sindicato lamenta que as grávidas sejam "obrigadas a recorrer à urgência da Maternidade Dr. Daniel de Matos, que também tem falta de recursos".