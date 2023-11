As medidas de coação do caso Influencer serão conhecidas na segunda-feira às 15:00, adiantou hoje uma fonte judicial, no Campus de Justiça, em Lisboa, onde estão a ser ouvidas as alegações dos arguidos detidos e do Ministério Público.

O interrogatório ao presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, aos administradores da sociedade Start Campus Rui Oliveira Neves e Afonso Salema, ao ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro Vítor Escária e ao advogado Diogo Lacerda Machado começou na quarta-feira. O juiz Nuno Dias Costa está a ouvir hoje desde as 12:00 as alegações finais da defesa e do Ministério Público.