Segundo Eduardo Cabrita, na Amadora e em Odivelas, todas as freguesias dos respetivos concelhos integram a lista das que continuarão em estado de calamidade. Nas mesmas declarações, Eduardo Cabrita avançou que seis freguesias do concelho Sintra e duas freguesias do concelho de Loures também continuarão em estado de calamidade. Segundo o ministro, no caso de Sintra as freguesias em causa são "fundamentalmente correspondentes à zona da Linha de Sintra, portanto o eixo da linha de Sintra e do IC19 por facilidade de identificação".

Em relação ao concelho de Loures, avançou que "estamos a falar de duas freguesias de Loures: Camarate, Unhos e Apelação e a de Sacavém e Prior Velho".

Há ainda, segundo o ministro, uma freguesia de Lisboa que é Santa Clara.

No total serão 19 e não 15 as freguesias que integram a lista que se mantém em estado de calamidade, de acordo com estas declarações do ministro da Administração Interna.