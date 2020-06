O governante sublinhou que os presidentes das câmaras municipais de Amadora e Odivelas entenderam que as medidas se deviam estender a todo o concelho, tendo em conta a dimensão.

Enquanto o prolongamento da situação de calamidade se vai manter nestas freguesias, as medidas mais restritivas anunciados pelo primeiro-ministro e que entraram hoje em vigor aplicam-se a toda a Área Metropolitana de Lisboa.

Entre as medidas está a proibição de ajuntamentos com mais de 10 pessoas, encerramento às 20:00 dos estabelecimentos de comércio e de restauração, proibição da venda de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço o do consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre.

Quem desobedecer pode incorrer em crime de desobediência, que é punido no Código Penal com prisão até um ano ou 120 dias de multa.

Portugal regista hoje mais seis mortos relacionados com a covid-19 do que na segunda-feira e mais 345 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam 1.540 mortes relacionadas com a covid-19 e 39.737 casos confirmados desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 17.225 casos confirmados, mais 299 do que na segunda-feira, o que corresponde a 87% dos novos contágios.