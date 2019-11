Falando aos jornalistas durante uma visita ao centro de alojamento temporário para pessoas sem-abrigo em Xabregas, freguesia do Beato, Fernando Medina (PS) realçou que o Plano Municipal para a Pessoa em situação de Sem-Abrigo (PMPSA) 2019-2021, que ainda não está em vigor, terá “uma ambição muito clara” e “muito mais forte” no que diz respeito à disponibilização de respostas.

“Nós queremos que as cerca de 360 pessoas que temos hoje identificadas em situação de sem-abrigo (…) tenham uma resposta de acordo com a sua necessidade e a sua vontade, seja ela uma resposta de habitação como ponto de entrada e de começo para o processo de integração, seja ao nível da saúde, em que muitos dos casos são problemas de saúde mental, ou ao nível (…) de problemas de dependência, seja de álcool, seja de estupefacientes”, realçou o presidente da Câmara de Lisboa.

Em junho, o vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo, do BE, partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS, disse que ambicionava tirar todas as pessoas em situação de sem-abrigo da rua até 2021.

No entanto, nas declarações de hoje, Fernando Medina foi perentório: “Não seremos bem-sucedidos em todos os casos”.

“Há casos particularmente difíceis, há casos de pessoas que não querem sair da situação onde estão, aliás, até já por perda de confiança no sistema”, apontou, acrescentando que “há pessoas que estão na rua há mais 10 anos, 15 anos” e que mais dificilmente aceitarão alternativas.

O chefe do executivo municipal reiterou ainda que “o grande desafio nesta área é trabalhar e perceber que cada caso é um caso”.