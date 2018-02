O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), manifestou-se hoje esperançoso de que o 37.º Congresso Nacional do PSD tenha dado “uma nova alternativa” ao partido, elencando que compete agora à nova direção traçar esse caminho.

“Não me vou alongar muito nesses comentários. Só espero que este congresso tenha dado uma nova alternativa na solução do PSD, porque o país precisa que seja construída uma alternativa política, de debate, de construção de soluções”, disse.

O socialista falava aos jornalistas à chegada ao Centro de Congressos de Lisboa, onde decorre a reunião magna dos sociais-democratas, que hoje termina, e onde marcou presença no congresso “na condição de convidado”, por ser autarca da capital.

Na sua opinião, “cabe agora aos militantes e à nova direção do PSD estabelecer com rigor esse caminho”.

“Acho que era claro que o PSD, depois das eleições, estava praticamente bloqueado na sua solução política”, mas “resolveu o problema da liderança e de equipa”.

O 37.º Congresso do PSD, que se iniciou na sexta-feira, termina com o discurso de encerramento do novo presidente Rui Rio, após a eleição dos órgãos nacionais.