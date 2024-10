“Para manter a segurança dos voos, os passageiros do setor aéreo devem abster-se de transportar dispositivos de comunicação eletrónica, exceto telemóveis, como `pagers´ e `walkie-talkies´”, anunciou o porta-voz da Organização da Aviação Civil, Jafar Yezerlu, citado pela agência IRNA.

Segundo referiu, o transporte dos referidos dispositivos eletrónicos é proibido tanto na cabina, como nos porões das aeronaves.

Estas medidas são adotadas pelo Irão quase um mês depois da explosão massiva e simultânea de `pagers´ e `walkie-talkies´ no Líbano, que causou dezenas de mortos e milhares de feridos, incluindo o embaixador iraniano em Beirute, Mojtaba Amani, e membros do grupo xiita Hezbollah, um ataque que foi atribuído a Israel.

A proibição também surge num momento de máxima tensão relativamente a uma possível ofensiva de Israel contra o Irão, em resposta ao bombardeamento de mísseis iranianos contra o território israelita em 01 de outubro.

Nesse dia, Teerão lançou 180 mísseis contra alvos militares israelitas em retaliação pela morte do chefe político do grupo palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, em julho, e do líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, e de um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana em Beiturt, no final de setembro.