A busca, acrescenta, enquadrou-se no trabalho de prevenção e combate à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional, bem como da informação recolhida e tratada a propósito da ocorrência verificada na cadeia de Paços de Ferreira, onde, no sábado, um grupo de reclusos organizou uma festa e transmitiu-a em direito para o exterior, através de telemóvel.

Para as buscas foram mobilizados dois esquadrões da força especial da (Grupo de Intervenção e Segurança Prisional, GISP), guardas do próprio Estabelecimento Prisional (EP) de Paços de Ferreira e cães-polícias.

Questionada na quarta-feira sobre o assunto, a diretora da cadeia recusou-se a dar explicações sobre esse episódio, alegando que o assunto está sob investigação.

"Isso agora está a ser investigado. Acho que vai ser uma investigação rápida", afirmou Maria Fernanda Barbosa, em resposta a perguntas de deputados no âmbito da audição realizada na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Antes, na segunda-feira, o PSD pediu a audição no parlamento da ministra da Justiça para dar explicações sobre episódios recentes de festas em estabelecimentos prisionais, considerando que "faltam recursos e falta organização" neste setor.

No requerimento, o PSD cita notícias segundo as quais, na tarde do passado sábado, um grupo de reclusos do EP de Paços de Ferreira terá organizado uma festa de aniversário e transmitido, através de telemóvel, imagens da festa em direto "sem que seja visto um único guarda prisional por perto".