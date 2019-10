“Os representantes do Estado de direito devem utilizar todos os meios do Estado de direito para combater o ódio, a violência (…) é a tolerância zero”, indicou a chanceler num discurso perante representantes do sindicato da metalurgia IG Metal em Nuremberga.

Merkel, que esteve na quarta-feira numa das principais sinagogas de Berlim em sinal de solidariedade, declarou-se "chocada e abatida como milhões de pessoas na Alemanha" com o ataque, que o suspeito filmou e divulgou em direto através da internet.

Assinalando que poderia ter havido muitos mais vítimas, a chanceler insistiu: "regozijamo-nos por cada sinagoga e cada comunidade judaica no nosso país".

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, por seu turno, afirmou hoje que os judeus da Alemanha devem ser protegidos.