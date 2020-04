“Durante a tarde do dia 10 de abril, esteve empenhada mais uma embarcação da Polícia Marítima de Caminha, que realizou buscas de superfície no Troço Internacional do Rio Minho, desde o Lugar de Cevide, no concelho de Melgaço, até à freguesia de Lapela, no concelho de Monção, num trajeto de mais de 30 quilómetros, onde nenhum indício relacionado com o desaparecimento foi identificado”, refere o comunicado divulgado.

Segundo a nota, a Capitania do Porto e o Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, juntamente com as autoridades espanholas, continuarão a desenvolver “todo o esforço no sentido de encontrar o cidadão do concelho de Melgaço”, que desapareceu na freguesia de Remoães.