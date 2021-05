Quando deram a conhecer a decisão de avançar com o divórcio ao mundo, em maio deste ano, Bill e Melinda Gates disseram apenas que já não acreditavam ser possível "continuar a crescer como um casal".

"Depois de muita reflexão e de muito termos trabalho na nossa relação, tomámos a decisão de terminar o nosso casamento. Durante os últimos 27 anos, criámos três crianças incríveis e construímos uma fundação que trabalha em todo o mundo para que todas as pessoas possam levar uma vida saudável e produtiva", podia ler-se no anúncio da separação.

O comunicado parecia indiciar uma separação amigável, mas há dois anos que o casamento estava "irremediavelmente quebrado". Segundo o The Wall Street Journal, Melinda Gates encontrou-se com advogados em outubro de 2019.

Começam agora a saber-se mais detalhes deste divórcio e, segundo o The Wall Street Journal, Melinda estava desconfortável com a relação entre o seu marido e Jeffrey Epstein, o milionário norte-americano acusado de criar uma rede para abusar de menores nas suas mansões e que foi encontrado morto no dia 10 de agosto de 2019 na prisão onde estava detido.

As reservas de Melinda sobre as ligações entre Bill e Epstein datam de 2013, altura em que o casal se encontrou com o milionário para discutir filantropia, tendo Melinda manifestado o seu desconforto.

Os encontros entre Bill e outros funcionários da fundação, todavia, continuaram.

Aliás, segundo um artigo do The New York Times, publicado em 2019, o fundador da Microsoft começou a relacionar-se com Epstein em 2011, já depois de este ter sido condenado por crimes sexuais.

Em 2008, Epstein, que era acusado de abusar de uma menor de 14 anos, alcançou chegou a acordo extrajudicial com a procuradoria: foi condenado a 18 meses de prisão, cumpriu 13 meses, pagou uma indemnização à vítima e a investigação parou.

No entanto, em julho de 2019, o milionário foi acusado de criar uma rede para abusar de menores nas suas mansões, rede essa que funcionou entre 2002 e 2005.

Questionado sobre as suas relações com Epstein, Bill Gates disse em 2019 que não tinha qualquer relação de amizade ou profissional com o milionário.

Bill e Melinda Gates estavam casados há 27 anos.

O casal conheceu-se nos anos 1980 quando Melinda se juntou à Microsoft, empresa fundada por Bill Gates.

Bill e Melinda estão à frente da fundação de filantropia “Bill and Melinda Gates Foundation” e dizem que vão continuar a trabalhar juntos na organização.