Um jato militar italiano despenhou-se este sábado em Turim e provocou a morte de uma criança de apenas nove anos.

Nas redes sociais circula o vídeo da queda do jato, que se incendeia poucos momentos depois de um carro passar na estrada.

De acordo com as autoridades, os pais da menina sofreram queimaduras, ao passo que o irmão da criança, este de nove anos, está em estado grave no hospital.

No vídeo é visível que o piloto do jato consegue ejetar-se momentos antes do impacto no chão.

Algumas informações em Itália dão conta da possibilidade do jato ter colidido com alguns pássaros, tendo um dos animais entrado dentro do motor e provocado avarias.