Um casal que passeava por Munster, no leste de França, descobriu uma pequena cápsula com uma mensagem enviada por um soldado prussiano há mais de um século através de um pombo-correio.

Segundo o Guardian, a mensagem é da autoria de um soldado de infantaria colocado em Ingersheim, durante a I Guerra Mundial.

Numa caligrafia quase imperceptível, como descreve o jornal britânico, o militar detalhou manobras militares. O conteúdo da nota era dirigido a um oficial superior, explicou Dominique Jardy, curadora do Museu Linge em Orbey, no leste de França, dedicado a umas batalhas mais sangrentas da I Guerra, onde o casal que encontrou a pequena cápsula a entregou.

Jardy descreveu a descoberta como “super rara”.

Na mensagem pode ler-se: "Pelotão Potthof recebido com fogo quando eles alcançaram a fronteira oeste do campo da parada, pelotão Potthof assumiu fogo e recuou após um tempo. Em Fechtwald meio pelotão foi desativado. O Pelotão Potthof recua com pesadas perdas”.

A nota aparece datada como tendo sido escrita no dia 16 de julho, não sendo claro o último algarismo do respetivo ano, dividindo-se as hipóteses entre 1916 e 1910. Recorde-se, que a I Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918. Na altura, Ingersheim, agora parte de França, pertencia ao território alemão.

A mensagem fará em breve parte do espólio do museu onde foi entregue.