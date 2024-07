A edição 2024 do mercado, que decorrerá até dia 28, contará com mais de 40 grupos de música medieval, teatro imersivo, animação histórica, além de palestras e gastronomia, divulgou hoje a Câmara de Óbidos, no distrito de Leiria.

O evento, que este ano se organiza em torno do casamento de D. Dinis e D. Isabel de Aragão, Rainha Santa, recria o ambiente da vila histórica com “colchas às janelas e flores em arco”.

Sob o tema “Entre Rosas e Espinhos”, a edição deste ano “aposta nas melhores experiências, espetáculos, artistas, figurinos, cenários, personagens e conteúdos históricos”, refere a autarquia em comunicado, destacando a presença de grupos como “Els Berros de la Cort”, de Girona, e a banda portuguesa “Albaluna”, fundada em 2010.

No teatro, o programa contará este ano com os grupos “Vénus”, “Os Almeida”, “Safaneta” ou o “Saltimbanco da Charneca”, que ao longo dos 11 dias irão protagonizar “momentos hilariantes de boa disposição com as suas tropelias, malabarismos e caricaturas”.

Na componente de animação histórica, em todo o recinto do mercado o público encontrará quadros diversos alusivos ao tema, com a apresentação de ofícios militares e civis, mas também de animais de falcoaria e da quinta.

No que respeita à gastronomia, o mercado contará com a representação de mais de 21 associações do concelho, número que, segundo a câmara, tem vindo a crescer de ano para ano, cumprindo “a estratégia do município de envolver, cada vez mais, a sua comunidade nas dinâmicas do território e no seu programa anual de eventos”.

Ao todo, haverá 18 tabernas no recinto, responsáveis pela confeção de iguarias da Idade Média, a que se juntam três associações ligadas a áreas como a animação ou os trajes, asseguradas pelas coletividades de todas as freguesias do concelho.

Fazem ainda parte do programa duas palestras, que se vão realizar na Igreja de S. João de Mocharro.

A primeira acontecerá no dia 20, com o tema “A heráldica portuguesa na época de D. Dinis”, com Miguel Metelo de Seixas e moderação de Catarina Tente.

Já no dia 27, as conversas vão girar em torno do tema “Isabel de Portugal: o poder, a vontade e a misericórdia”, com Maria Filomena Andrade e moderação de João Luís Fontes.

O Mercado Medieval abre ao público de segunda a quinta-feira das 17:00 às 00:00, à sexta-feira das 17:00 às 02:00, ao sábado entre as 11:00 e as 02:00 e ao domingo das 11:00 às 00:00.

Os bilhetes têm o custo de 10 euros para adultos e de oito euros para crianças entre os 4 e os 11 anos, contando, em ambos os casos, com uma redução de dois euros para visitantes trajados à época.