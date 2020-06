Em várias dezenas de cidades norte-americanas, incluindo em Washington e em Nova Iorque, foi decretado um recolher obrigatório por causa dos incidentes, existindo registo de milhares de detenções, de várias vítimas mortais e de vários agentes da polícia alvejados.

Na segunda-feira, numa declaração feita a partir da Casa Branca, Donald Trump afirmou ser o “Presidente da ordem e da lei”, ameaçando mobilizar as forças militares para acabar com a violência nas ruas.

Quando questionada pela televisão pública alemã ZDF sobre o estilo político do Presidente norte-americano, Donald Trump, Angela Merkel, no poder desde 2005, respondeu que, naquilo que lhe diz respeito, as suas “exigências na política eram sempre de tentar aproximar as pessoas, reconciliá-las”.

“Penso que o estilo político (do Presidente Trump) é muito controverso”, disse Merkel, que deixará a liderança do Governo alemão em 2021.

Acrescentou, no entanto, que trabalha “com todos os Presidentes eleitos em todo o mundo” e, “claro, com o Presidente norte-americano”.

“Tudo o que posso fazer, é esperar que possamos trabalhar juntos”, concluiu.

O chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, já tinha afirmado esta semana que os protestos contra a violência policial nos Estados Unidos, desde que fossem sempre pacíficos, eram “compreensíveis” e “mais do que legítimos”.

“Espero que os protestos pacíficos não conduzam a mais violência e quero também manifestar a esperança de que estes protestos tenham um efeito nos Estados Unidos”, disse, na mesma ocasião, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha.

Os quatro polícias envolvidos na detenção do afro-americano foram despedidos e acusados, e o agente Derek Chauvin, que colocou o joelho no pescoço de Floyd, foi acusado de homicídio em segundo grau, arriscando uma pena máxima de 40 anos de prisão.

Os restantes vão responder por auxílio e cumplicidade de homicídio em segundo grau e por homicídio involuntário.

A morte de Floyd ocorreu durante a sua detenção por suspeita de ter usado uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) numa loja.