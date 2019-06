Os mestres pretendem que seja pago o acordado no dia 31 de maio e voltaram a recusar o trabalho extraordinário, o que tem originado a supressão de várias carreiras fluviais diariamente, afetando milhares de utentes.

“Vamos reunir com os mestres, porque é a categoria específica que avançou com pré-avisos de greve, muito em breve, para dar conta do que se passou na reunião, mas por agora mantém-se a recusa ao trabalho extraordinário e os pré-avisos de greve”, acrescentou Carlos Costa.

O STFCMM entregou um pré-aviso de greve, a todo o trabalho extraordinário, a partir do dia 06 de julho, bem como um pré-aviso de greve entre as 00:00 do dia 08 de julho e as 24:00 horas do dia 10 de julho.

Fonte oficial do grupo Transtejo disse à agência Lusa que as reuniões com os sindicatos da Transtejo e Soflusa decorreram dentro da normalidade e que ficaram agendadas para o dia 11 de julho novas reuniões no âmbito do processo negocial.

A empresa já explicou que a regularização das carreiras na Soflusa depende da prestação do trabalho extraordinário, frisando que a não realização de trabalho suplementar pelos mestres causa perturbações no serviço.

O grupo Transtejo refere que no dia 17 de junho iniciou negociações com todos os sindicatos subscritores do acordo de empresa, tendo sido assinado um “protocolo que visa dar execução material e garantir a concretização do acordo de 31 de maio”.