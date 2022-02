“A SIBS confirma a indisponibilidade que afetou as operações realizadas hoje a partir das 11:20, em aproximadamente 50% dos terminais de pagamento automático. Todos os restantes serviços da SIBS, nomeadamente as caixas automáticos multibanco e cerca de metade dos terminais de pagamento mantiveram o seu normal funcionamento”, indicou a gestora das redes, em resposta à Lusa.

Os serviços foram recuperados a partir das 12:40, tendo as equipas circunscrito as causas técnicas que provocaram “esta instabilidade” em metade dos terminais.

As equipas da gestora das redes continuam a monitorizar os serviços.

“A SIBS lamenta, uma vez mais, os constrangimentos resultantes desta ocorrência”, concluiu.

Desde o início do mês, a SIBS tem verificado várias instabilidades nos terminais de pagamento.