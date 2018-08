O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro até ao início da manhã.

Durante a tarde, está previsto um aumento temporário da nebulosidade nas regiões do interior Norte e Centro.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte, com rajadas até 65 quilómetros por hora, no litoral oeste, barlavento algarvio e terras altas em especial a partir do início da tarde.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior e subida da máxima.