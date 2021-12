Segundo a informação disponibilizada, "este apoio é totalmente gratuito e resulta da preocupação do Metropolitano de Lisboa em querer contribuir para a concretização do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19", pode ler-se no site.

Desta forma, "o apoio consiste na cedência de um cartão viva viagem carregado com duas viagens metro (ida e volta)", sendo que o "título de transporte é pessoal e intransmissível".

É referido pelo Metro de Lisboa que "todos os que se desloquem ao Centro de Vacinação da FIL (Parque das Nações) para serem vacinados, seja no modelo de agendamento ou 'casa aberta'" podem solicitar o transporte gratuito. O pedido pode ser feito através de um formulário online ou através do contacto telefónico (213 500 115).

Para aderir, cada pessoa tem de facultar alguns dados pessoais: nome completo do utente, número de Identificação Fiscal (NIF) e número de telemóvel.

O Metro de Lisboa irá posteriormente enviar um SMS com" um código númerico de 16 digitos que lhe permitirá resgatar o seu título de transporte grátis".

Já nas máquinas de venda automática dentro de qualquer estação de Metro, é necessário selecionar a opção "Tem Voucher" e seguir as instruções do ecrã, inserindo o código disponibilizado.

De realçar, contudo, que "o voucher estará disponível para resgate a partir da data do envio do SMS e durante um prazo de 4 dias". Além disso, "o cartão emitido não é reembolsável".