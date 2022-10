créditos: DR

"Este encerramento temporário da estação Cidade Universitária deve-se a trabalhos de intervenção na via-férrea que implicam, por questões de segurança, o encerramento da exploração ao público no troço onde os trabalhos irão decorrer", lê-se no site do Metropolitano.

Entre 29 de outubro a 5 de novembro, a circulação nessa linha, nesse período, "será efetuada entre Odivelas/Campo Grande e Entre Campos/Rato", refere a empresa.

O Metropolitano de Lisboa recomenda que os utentes da estação Cidade Universitária “utilizem transporte alternativo à superfície, designadamente as carreiras 701, 736, 717, 738 e 767 da Carris”.

A estação Cidade Universitária reabrirá ao público às 06h30 do dia 6 de novembro, “altura em que será retomada a circulação na totalidade da linha Amarela”.