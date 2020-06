A informação de que foram entregues três propostas para executar esta empreitada, a segunda da expansão da rede metropolitana, foi adiantada em comunicado.

O concurso foi lançado em março, com um preço base de 90 milhões de euros, “devendo os trabalhos a realizar prever as funcionalidades e as condicionantes próprias de uma construção em ambiente urbano, mantendo a rede do metropolitano em exploração, sem suspensão da circulação rodoviária e pedonal na zona envolvente”.

A empreitada enquadra-se na concretização do plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa para o prolongamento das linhas Amarela e Verde (Rato/Cais do Sodré), “viabilizando a criação de um anel envolvente na zona central da cidade de Lisboa, tendo por base vários estudos realizados entre 2009 e 2017, que apontaram como prioritário este prolongamento”, refere a nota.

Em maio, foi assinado o contrato referente à execução dos toscos entre o término da estação do Rato e de Santos, obra adjudicada à empresa ZAGOPE - Construção e Engenharia, S.A, por um valor base de 48,6 milhões de euros.

O Metro destaca ainda que a terceira empreitada, que diz respeito à construção de dois novos viadutos sobre a rua Cipriano Dourado e sobre a Avenida Padre Cruz, na zona do Campo Grande, “aguarda entrega de propostas até 21 de agosto”.

“O investimento total previsto para esta fase de expansão do Metropolitano de Lisboa é de 210,2 milhões de euros, cofinanciado em 127,2 milhões pelo Fundo Ambiental e em 83 milhões pelo Fundo de Coesão, através do POSEUR - Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos".