"Com reforços de capacidade e frequência antes e após o encontro com o Estoril (sábado às 18:00, no Estádio do Dragão), a circulação prolonga-se para além do horário habitual na Linha Amarela (D) e no tronco da Linha Azul (A) entre a Senhora da Hora – Estádio do Dragão, até às 03:00 de domingo", revelou hoje a empresa.

Em comunicado, a Metro informa ainda que "a estação dos Aliados, por questões de segurança, estará encerrada aos clientes a partir das 16:00 de sábado" devido às celebrações, que terão lugar na Câmara Municipal do Porto e na avenida.

"Antes do jogo, a generalidade das viagens faz-se em veículos duplos, com frequências reforçadas em todas as linhas", adiantando ainda a empresa que "idêntico reforço está preparado" para o período pós-jogo.

Após as primeiras celebrações, ainda no estádio, "todas as partidas a partir da estação Estádio do Dragão serão em composições duplas, com a maior frequência possível".

Já após as celebrações no recinto desportivo, face à afluência esperada na Avenida dos Aliados, tanto na linha Amarela (Hospital São João - Santo Ovídio) como no tronco comum da Azul (Senhora da Hora – Estádio do Dragão), "a operação prolonga-se até às três da manhã, com frequência de sete minutos e paragem em todas as estações", exceto Aliados.

No caso da linha Amarela, as últimas partidas do Hospital São João dão-se às 03:03 e em Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia) às 03:04 de domingo.

Quanto à linha Azul, o último veículo parte da Senhora da Hora (Matosinhos) às 03:05 e, no sentido contrário, do Estádio do Dragão às 03:01.

"A circulação nas restantes linhas da rede termina à 01:00, no horário habitual", recomendando ainda a Metro "a compra ou o carregamento antecipado dos títulos de viagem Andante, de modo a evitar filas junto às máquinas de venda".

A empresa liderada por Tiago Braga recorda ainda "a obrigatoriedade do uso de máscara de protecção individual na utilização dos transportes públicos".

Os festejos vão também implicar condicionamentos de trânsito e estacionamento nas imediações da câmara municipal, no sábado, anunciou a autarquia na quinta-feira.

A equipa vai subir à varanda dos Paços do Concelho e festejar com os adeptos a 30.ª conquista do campeonato português.

Entre as 07:00 de hoje e as 07:00 de domingo é proibido parar e estacionar, exceto veículos autorizados, na Praça do General Humberto Delgado, Avenida dos Aliados, e nas ruas Dr. António Luis Gomes, Estêvão, Trindade, Fernandes Tomás, Alferes Malheiro, Dr. Ricardo Jorge, dos Heróis e dos Mártires de Angola, de Camões, Ramalho Ortigão, Guilherme da Costa Carvalho, Rodrigues Sampaio e Alexandre Herculano.

Já entre as 14:00 de sábado e as 07:00 de domingo, o trânsito estará proibido nas ruas de Camões, Heróis e Mártires de Angola, Alferes Malheiro, Dr. Ricardo Jorge, Fernandes Tomás, Estêvão, Trindade, Ramalho Ortigão, Guilherme da Costa Carvalho, Rodrigues Sampaio, Dr. Magalhães Lemos, Elísio de Melo, Gonçalo Cristóvão, Praças da Liberdade, Almeida Garrett e Trindade, e Avenida dos Aliados.

Por sua vez, a Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu um comunicado na quinta-feira dando nota de que “vai reforçar o policiamento nas zonas onde vão decorrer os festejos”.

A partir das 16:00 de sábado, a PSP, em colaboração com a Polícia Municipal do Porto, vai cortar o acesso ao trânsito rodoviário na Avenida dos Aliados, estando previsto o “controlo do acesso pedonal”.

O FC Porto sagrou-se, no sábado, campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.