O Metro do Porto anunciou no seu site que no dia 24 de Dezembro, véspera de Natal, "o Metro do Porto encerra mais cedo do que no resto do ano, com as últimas partidas em todas as linhas a fazerem-se cerca das 20H00, como já é habitual".

Já no dia 25, "o funcionamento do Metro é retomado perto das 9H00 (e não às 6H00)".

O Metro do Porto solicita que sejam consultadas as últimas partidas, por linha e sentido, na noite de 24 de dezembro. A consulta pode ser feita no site.

O metro de Lisboa ainda não anunciou mudanças nos horários.