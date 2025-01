Segundo informação enviada às redações, "esta fase de participação pública surge depois de concluídos os primeiros estudos do plano de expansão da linha 3 do Metro Sul do Tejo, desenhados pelo grupo de trabalho constituído pela Transportes Metropolitanos de Lisboa, pelo Município de Almada e pelo Metropolitano de Lisboa".

Assim, "a divulgação do projeto e a recolha de dúvidas e questões são passos essenciais para o envolvimento das comunidades locais, assegurando que este projeto de mobilidade sustentável vai ao encontro das necessidades das pessoas".

"A Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA FCT) da Universidade NOVA de Lisboa, pela sua experiência na organização de sessões de participação pública, foi a entidade convidada a organizar, mediar e produzir um relatório independente sobre os contributos dos cidadãos", é ainda explicado.

A conferência de apresentação acontece a 10 de fevereiro, às 18h00, no Auditório do Uninova, na NOVA FCT. Posteriormente, a 20 e 21 do mesmo mês, estão previstas duas sessões de participação pública, com encontros de trabalho, na Costa da Caparica e

na Trafaria, "com vista à recolha de contributos das comunidades locais".

Por fim, a 6 de março acontece o "encerramento do processo com a divulgação pública das conclusões e planeamento das fases seguintes do projeto".

Quanto à linha, sabe-se já que o traçado em estudo "terá uma extensão de 7,16 km, incluindo 10 estações: Pêra, Várzea de Pêra (com ligação ao Funchalinho), Centro da Costa da Caparica, Parque Urbano da Costa da Caparica, Santo António, São João, São

Pedro, Madame Faber/Matas Nacionais, Bombeiros Voluntários da Trafaria e Estação Fluvial da Trafaria".

É ainda adiantado que "o percurso ligará o Campus da NOVA FCT à Estação Fluvial da Trafaria em apenas 19 minutos e incluirá duas novas interfaces de transportes: uma no Centro da Costa da Caparica e outra junto à Estação Fluvial da Trafaria. Além disso, o projeto prevê a requalificação de espaços públicos ao longo do canal, bem como a criação de um percurso dedicado à mobilidade ativa (pedonal e ciclável), articulado com as ligações previstas ao nível da Rede Ciclável Concelhia".