“Chegaram 870 mil vacinas AstraZeneca produzidas pelo Serum Institute na Índia. Agradecemos especialmente o apoio do Governo da Índia pelas facilidades concedidas para que isso fosse possível. A nossa gratidão”, escreveu no Twitter o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard, ao pé da pista do aeroporto da Cidade do México, quando um avião da companhia dos Emirados Árabes Unidos, Emirates, pousou esta madrugada com o carregamento de vacinas.

Segundo a mesma fonte, o México adquiriu dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca na Índia, sendo este o primeiro descarregamento.

O México foi o primeiro país latino-americano a iniciar a aplicação do medicamento Pfizer e BioNTech em 24 de dezembro, mas até agora apenas 726.313 vacinas foram aplicadas e apenas 86.198 pessoas receberam as duas doses necessárias da vacina Pfizer para obter imunidade.

O país de 126 milhões de habitantes tem acordos de pré-compra de 34,4 milhões de doses da Pfizer, 77,4 milhões da AstraZeneca da Grã-Bretanha, 35 milhões da CanSino da China, 24 milhões da Sputnik V da Rússia e 51,5 milhões da plataforma Covax, promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Com 173.000 mortes, o México ocupa o terceiro lugar no mundo com o maior número de mortes devido à pandemia, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.