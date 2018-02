O centro vai ficar instalado no Parque de Natureza e Biodiversidade de Boticas, distrito de Vila Real, e conta com a parceria da espanhola Ibedrola, no âmbito das contrapartidas pela construção de três barragens na região do Alto Tâmega.

O projeto inicial previa a construção de quatro barragens mas a descoberta do mexilhão-de-rio (margaritífera margaritífera), no rio Beça, inviabilizou a construção da barragem de Padroselos, que iria localizar-se junto a Covas do Barroso.

Trata-se de espécie ameaçada que chegou a ser dada como extinta em Portugal no início do século XX, tendo sido redescoberta de uma forma fortuita em 2009, em Boticas.

É uma espécie de bivalve não comestível, mas que se encontra protegida por uma diretiva comunitária.